Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Yapılandırmada son tarih yaklaşıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bireysel kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresine yalnızca 2 gün kaldı. Başvurular 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
48 AY TAKSİT VE LİMİT KISITLAMASI
BDDK’nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, yapılandırma kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Yapılandırma borçları kapsamında belirlenen aylık taksitler, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden kart limiti artırılamayacak.
FAİZ ORANI VE LİMİT AŞIMI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.
Yeniden yapılandırma tutarının kart limitini aşması durumunda, aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.