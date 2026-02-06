Kredi kartı ekstrelerinde o ayrıntıya dikkat: Paranızı bankadan geri alma hakkınız var

Şubat ayı itibarıyla kredi kartı kullanan milyonlarca kişinin ocak ayına ait ekstreleri netleşti. Ekstrelerde yer alan kredi kartı aidatı, kart kullanım bedeli ve yıllık ücret kesintileri, tüketicilerin özellikle dikkat etmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.

Bankalar tarafından her yıl düzenli olarak tahsil edilen bu ücretler, çoğu zaman fark edilmeden ödeniyor ya da tüketiciler tarafından geri talep edilmiyor. Ancak yürürlükteki mevzuat, haksız şekilde kesilen kredi kartı aidatlarının iadesine imkân tanıyor.

KREDİ KARTI AİDATI NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Tek seferde düşük gibi görünen kart aidatları, yıllar içinde önemli tutarlara ulaşabiliyor. Bankaların bu bedelleri her müşteriden düzenli olarak tahsil etmesi, kredi kartı aidatını ciddi bir gelir kalemine dönüştürüyor. Tüketici mevzuatı ise itiraz eden kart sahiplerine, ödedikleri aidatı geri alma hakkı veriyor.

KREDİ KARTI AİDATI İADESİ NASIL TALEP EDİLİR?

Aidat iadesi için öncelikle ilgili bankaya başvuru yapılması gerekiyor. Bankanın genel müdürlüğüne hitaben hazırlanacak dilekçede, aidat kesintisine itiraz edildiği ve kesilen tutarın iadesinin istendiği açıkça ifade edilmeli. Dilekçenin iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi önem taşıyor.

Bankadan olumsuz yanıt alınması ya da başvuruya belirlenen süre içinde cevap verilmemesi halinde, tüketici için hukuki süreç başlatılabiliyor.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bankanın iade yapmaması durumunda, tüketiciler ikamet ettikleri yerdeki İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabiliyor. Başvuruda, aidatın haksız şekilde tahsil edildiği ve bankanın iade talebini reddettiği belirtilmeli. Aidat kesintisini gösteren ilgili aya ait kredi kartı ekstresinin dilekçeye eklenmesi zorunlu.

GERİYE DÖNÜK TALEP HAKKI BULUNUYOR

Kredi kartı aidatı iadesi yalnızca son dönemle sınırlı değil. Tüketiciler, geçmiş yıllarda hesaplarından kesilen aidatlar için de talepte bulunabiliyor. Bu kapsamda bankalardan eski dönem ekstrelerinin temin edilmesi gerekiyor.

HAKEM HEYETİ KARARINDAN SONRA NE OLUR?

Tüketici Hakem Heyeti başvuruyu değerlendirerek kabul veya ret kararı veriyor. Kabul kararı verilmesi ve bankanın itiraz etmemesi halinde karar kesinleşiyor. Buna rağmen ödeme yapılmazsa, tüketici banka aleyhine ilamlı icra takibi başlatabiliyor. Ret kararı çıkması durumunda ise Tüketici Mahkemesi yolu açık tutuluyor.

EKSTRELERİN DİKKATLE İNCELENMESİ ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, özellikle ocak ayına ait ekstrelerin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Küçük gibi görünen aidat kesintileri, doğru başvurularla tüketiciye önemli tutarlarda iade olarak geri dönebiliyor.

Kredi kartı kullanan geniş kesimler için bu süreç, hem hak bilinci hem de maddi kazanım açısından büyük önem taşıyor.