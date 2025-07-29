Kredi kartı faizlerinde önemli değişiklik: Yürürlüğe girmesine son iki gün!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları bazı limit grupları için düşürüldü. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FAİZ ORANLARINDA KADEMELİ DÜZENLEME YAPILDI

Yeni düzenlemeye göre, 25 bin TL altı dönem borcu bulunan bireysel kart kullanıcıları için faiz oranı yüzde 3,50 seviyesinde sabit kaldı. Ancak 25 bin TL ile 150 bin TL arası borca sahip bireysel kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.

150 bin TL üzeri bireysel kredi kartları ve tüm kurumsal kartlarda ise faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekildi. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerine uygulanan faiz oranı da yüzde 5,00’ten yüzde 4,75’e düşürüldü. Bu oranlar 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BANKALAR YENİ ORANLARI MÜŞTERİLERİNE BİLDİRMEYE BAŞLADI

Kredi kartlarına ilişkin faiz düzenlemesine paralel olarak bankalar, KMH ve avans hesap kullanan müşterilerine bilgilendirme mesajları göndermeye başladı. Gönderilen SMS’lerde faiz oranlarının sözleşme kapsamında güncellendiği vurgulanıyor.