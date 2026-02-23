Kredi kartı kullanıcıları dikkat: O işlemi yapmayan farkında olmadan limitini bitiriyor!

Bankacılık işlemleri sırasında imzalanan sözleşmeler çoğu zaman ayrıntılı biçimde incelenmeden onaylanıyor. Ancak uzmanlara göre bu sözleşmelerin içinde kredi kartı tahsisine ilişkin maddeler bulunabiliyor. Kart fiziksel olarak teslim edilmese bile sistem üzerinde adınıza bir limit tanımlanmış olabiliyor.

Birden fazla bankayla çalışan tüketiciler açısından bu durum önemli bir risk yaratıyor. Çünkü bankacılık sistemi, tüm bankalardaki kredi kartı limitlerini toplu şekilde değerlendiriyor. Kullanılmayan limitler dahi toplam finansal kapasiteyi etkileyebiliyor.

YASAL SINIR TOPLAM LİMİT ÜZERİNDEN BELİRLENİYOR

Türkiye’de kredi kartı limitleri belirli bir yasal çerçeveye göre sınırlandırılıyor. Toplam kredi kartı limiti, kişinin aylık gelirine göre hesaplanıyor ve farklı bankalardaki tüm kartlar bu hesaba dahil ediliyor.

Uzmanlara göre başka bir bankada açık görünen ve kullanılmayan kredi kartı limiti, aktif olarak kullandığınız kartın limit artışını engelleyebiliyor. Aynı şekilde ihtiyaç kredisi başvurularında da toplam finansal yük dikkate alınıyor.

KREDİ İŞLEMLERİNDE OTOMATİK KART TANIMLAMASI

Finans çevrelerinin dikkat çektiği bir diğer konu da kredi kullanımı sırasında ortaya çıkıyor. Bazı işlemlerde kredi süreci kapsamında sistem üzerinden otomatik olarak kredi kartı limiti oluşturulabiliyor. Tüketici kartı hiç kullanmasa bile tanımlı limit, finansal kapasiteyi sınırlayabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, özellikle geçmişte kredi kullanmış kişilerin sistemde açık görünen kartlarını kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜM KREDİ KARTI LİMİTLERİ E-DEVLET’TE

Adınıza tanımlı kredi kartı ve kredi limitlerini öğrenmek için e-Devlet sistemi kullanılabiliyor. “Risk Merkezi Raporu” hizmeti üzerinden:

Hangi bankada ne kadar kredi kartı limiti bulunduğu

Kredili mevduat hesabı (KMH) limitleri

Aktif kredi ve borç bilgileri

tek rapor halinde görüntülenebiliyor.

Uzmanlar, özellikle yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu öncesinde bu raporun mutlaka incelenmesini öneriyor.

UZMANLAR UYARIYOR: GEREKSİZ LİMİTLERİ KAPATIN

Ekonomi uzmanlarına göre finansal esnekliği korumak için kullanılmayan kredi kartlarının kapatılması ya da limitlerinin düşürülmesi gerekiyor. Aksi halde tüketici, farkında olmadan toplam kredi kartı limiti sınırına takılabiliyor.

Birden fazla kredi kartı bulunanların düzenli aralıklarla e-Devlet üzerinden kontrol yapması ve gereksiz açık limitleri sonlandırması, hem kredi notu hem de başvuru süreçleri açısından avantaj sağlıyor.