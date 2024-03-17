Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:54

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:54

Ekonomi yönetiminde kredi kartına yönelik düzenleme çalışmaları kapsamında nakit avans çekiminde uygulanacak azami faiz oranında değişikliğe gidildi. Peki, Kredi kartı nakit avans faizi ne kadar oldu? Kredi kartı avans ödeme tutarı arttı mı?

KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZ ORANLARI NE OLDU?

Merkez Bankası'nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 189 baz puan eklenerek belirlenir.