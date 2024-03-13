Ekonomiyi 'döner' ile sordu: 'Ne zaman 3 euro olacak?'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:42

Güncelleme: 13.03.2024 - 12:42

Almanya’da enflasyonun düşmesiyle beraber döner fiyatları konusunda artan tartışmalara Başbakan Olaf Scholz’dan yanıt geldi. Instagram hesabından kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayan Scholz, bu sefer “Kebap ne zaman tekrar 3 euro olacak?” sorusuna yanıt verdi.

Özellikle gençlerden döner fiyatları ile ilgili soru geldiğini söyleyen Scholz, döner fiyatlarında bir tavan belirlenmeyeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu çok dikkat çekici bir soru. Gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Döner üreticileri için maliyet fiyatları da var. Yani dönerin fiyatı için bir üst sınırlama getirilmeyecek. Ancak Almanya’da enflasyon son zamanlarda düşüyor ve daha da düşecek."

2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Almanya'da enflasyonda kaydedilen düşüş, enerji fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle şubatta da devam etti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Şubat ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ocakta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentilere paralel olarak yüzde 2,5'e geriledi. 28 Şubat'ta açıklanan öncü veriler böylece teyit edilmiş oldu.

Yüzde 2,5 ile yıllık enflasyon Haziran 2021'den sonraki en düşük seviyeye indi. Haziran 2021'de yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.