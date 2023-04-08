Kredi kartı olmadan taksitli alışveriş

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

İşbirliğinin lansmanında konuşan Boyner, krediye erişimi olmayan müşterileri hedeflediklerini belirterek “İlk kredi kartsız taksitli satışlara başladığımızda insanların düşen alım gücünü artıramayacağımız için ödemeyi taksitleştirerek alışverişi canlı tutmayı hedeflemiştik, başarılı olduk” dedi.

‘HERKES BİR ŞANSI HAK EDER’

İşbirliğinin ikinci aşamasında yatırım seçenekleri de sunulacağını söyleyen Boyner, “Enflasyonist bir ortamdayız. Gece yatarken 500 liranız varsa sabah 490 liranız kalabilir endişesi var. Bunun için bir sistem üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Ülkenin yaşadığı ekonomik bunalımı da değerlendiren Boyner, Türkiye insanının daha iyi yaşam kalitesine kavuşma savaşının sektör için çok önemli olduğunu belirtti.

Param Kurucu Ortağı Yalın Özcan ise taksitli ödemede kaybın yüzde 8’leri bulabileceğini ancak yüzde 2’de tutmayı hedeflediklerini belirtti. Özcan, “Bankacılık sistemi dışındaki öğrencileri, ev hanımlarını ve diğer grupları alışverişe çekmeye çalışıyoruz. Kredi notu ne olursa olsun herkes bir şansı hak eder” diye konuştu.



