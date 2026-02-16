Kredi kartında yeni dönem resmen başladı: Toplam limiti 400 bin TL'yi aşanlar dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bankalardan müşterilerle iletişime geçmeleri, gelir belgelerini dijital kanallar üzerinden temin edip doğrulayacak altyapıyı oluşturmaları istendi. Teknik ve operasyonel hazırlıkların en geç üç ay içinde tamamlanması planlanıyor.

TÜM KREDİ KARTLARININ TOPLAM LİMİTİ ESAS ALINACAK

Yeni uygulamada, bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar da limit hesaplamasına dahil edilecek. İlk aşamada toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’ye kadar olan müşteriler için herhangi bir limit düşüşü uygulanmayacak. Bu sınır, tek bir kartı değil, tüm bankalardaki kartların toplamını kapsayacak.

400 BİN TL ÜZERİNDE KADEMELİ İNDİRİM

Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde bulunan müşterilerde ise kullanılmayan limit üzerinden kademeli indirim yapılacak. Örneğin toplam limiti 600 bin TL olan ve yıl içinde 400 bin TL harcama yapan bir müşteride, kalan 200 bin TL’nin yüzde 50’si düşülerek yeni limit 500 bin TL’ye çekilecek.

Toplam limitin 750 bin TL’nin üzerinde olduğu durumlarda ise hesap kesim dönemleri esas alınacak. Bu grupta, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i baz alınarak yeni limit belirlenecek.

400 BİN TL SINIRINDA GELİR BELGESİ UYGULAMASI

Limit indirimi sonrası toplam limiti 400 bin TL veya altına düşen müşteriler, bu tutara kadar yapacakları limit artışı başvurularında gelir belgesi sunmadan işlem yapabilecek. Ancak bankalar değerlendirme sürecinde müşterinin diğer bankalardaki toplam kredi kartı limitini de dikkate alacak. 400 bin TL’nin üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgesi ibrazı zorunlu olacak.

BDDK, 2026 yılından itibaren yeni kredi kartı başvurularında daha net kurallar uygulanacağını da bildirdi. Buna göre ilk yıl verilecek kart limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda bu oran en fazla dört katına kadar çıkabilecek.

Bankalar limit belirlerken gelir düzeyi, kredi notu, mevcut borç yükü ve ödeme performansı gibi kriterleri dikkate almaya devam edecek. Tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar resmi gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.