Kredi kartları alarm veriyor... Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:15

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:15

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analizine göre, bireysel kredi kartında kişi başı borç artışı yavaşlayarak da olsa devam ediyor.

Finansal İstikrar Raporu'ndaki analize göre, limit kullanım oranları daha düşük limitli kartlarda artıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, bireysel kredi kartı aktif kullanıcı sayısında ve kişi başı borç tutarında artış sürüyor.

YURTTAŞ KREDİ KARTINA YÜKLENDİ

İhtiyaç kredilerinde görülen faiz oranlarındaki yükselişin ardından hanehalkının kredi kartı kullanımına yöneldiği görülüyor.

Analize göre gelir artışları sonrası yapılan limit güncellemeleri kredi kartı kullanım kapasitelerini etkiliyor.

ARTIŞLAR GÖRÜLÜYOR

Yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı gerilerken 25-100 bin TL arası limite sahip kartlarda doluluk sınırlı artış sergiledi.

25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında ise limit kullanım oranının artışını sürdürdüğü görüldü.

BORÇLAR FAİZE BIRAKILIYOR

Kredi kartından faize bırakılan borç tutarı artarken bu tutarın toplam kredi kartı borcuna oranı ise tarihsel ortalamaların altında kaldı.

Asgari ödeme oranı ve üzerinde ödeme yapılan kartlarda faize bırakılan borçların toplam kart bakiyesine oranı yüzde 12,6 olurken, asgari ödeme oranının altında ödeme yapılan kartlarda gecikmeye bırakılan borçların oranı yüzde 8,1 olarak kaydedildi.

Gecikmeye bırakılan borcun toplam bireysel kredi kartı bakiyesine oranı yaklaşık yüzde 20 ile tarihsel ortalamasının altında yer aldı.