Türkiye’nin kredi risk priminde düşüş

Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:16

Güncelleme: 17.11.2023 - 14:16

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 14 Kasım'da 364,64 puana gerilemişti.

Bugünkü gelişmeyle CDS, 36 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 348,2 puan oldu.

