Türkiye’nin kredi risk priminde düşüş

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:16
Türkiye’nin kredi risk priminde düşüş
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Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 14 Kasım'da 364,64 puana gerilemişti.

Bugünkü gelişmeyle CDS, 36 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 348,2 puan oldu.


CDS Kredi kredi temerrüt takası

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