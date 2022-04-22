Kredi kullanımı zirve yaptı
Kredi büyüme hızı Temmuz 2020'den bu yana ilk kez yüzde 45'i aştı. Toplam kredi hacmi 5,53 trilyon liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme hızı Temmuz 2020'den bu yana ilk kez yüzde 45'i aştı. Ticari kredilerdeki artış yüzde 50'e yaklaşırken, tüketici kredisi büyümesi yüzde 17,7'de kaldı. Bununla birlikte özel bankaların tüketici kredilerinde son haftalarda artış devam etti.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 115 milyon lira artarak 5 trilyon 525 milyar 383 milyon liraya çıktı.
BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Nisan itibarıyla 13 milyar 115 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liradan 5 trilyon 525 milyar 383 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 49 milyar 612 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 67 milyar 553 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 810 MİLYAR LİRAYLA ZİRVE YAPTI
BDDK verilerine göre; tüketici kredileri tutarı, 15 Nisan itibarıyla 3 milyar 77 milyon lira artışla 810 milyar 170 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 315 milyar 380 milyon lirası konut, 15 milyar 676 milyon lirası taşıt ve 479 milyar 114 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 994 milyon lira artarak 756 milyar 332 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 artışla 231 milyar 931 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 94 milyar 514 milyon lirası taksitli, 137 milyar 418 milyon lirası taksitsiz oldu.
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