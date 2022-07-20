Kredi notu düşürülen THY, topu hükümete attı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:26

Fitch 8 Temmuz 2022'de Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından 12 Türk kurumsal ihracatcısı için not işlemleri gerçekleştirdi. İçlerisinde Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu firmaların kredi notunu açıkladı.

THY yönetimi Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bilgi notunda ülke notunun düşmesini dolayısıyla hükümeti işaret etti.

THY’nin açıklaması şöyle:

Pandemi döneminde en hızlı toparlanan havayollarından biri olan Ortaklığımız, güçlü performansını 2022 yılında da devam ettirmesine rağmen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülke notunun düşürülmesi nedeniyle “B” seviyesindeki kredi notumuzu teyit ederek durağan olan not görünümünü negatif olarak değiştirmiştir.

Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası’na ait kredi notunu ilgili çerçevede bir not düşürerek “BB-” ye çekmiştir.

Fitch'in diğer kredi notunu açıkladığı firmalar:



TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (ŞİŞECAM)

Fitch, Şişecam'ın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu (LT YP IDR) 'B+'dan 'B'ye düşürdü.

ORDU YARDİMLASMA KURUMU (OYAK)

Fitch, Oyak'ın LT FC IDR'sini 'B+'dan 'B'ye düşürdü. Görünüm Negatif.

ARÇELİK A.Ş.

Fitch, Arçelik A.Ş.'nin LT LC IDR'sini 'BB+' olarak teyit etti; Görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etti ve LT YP IDR'yi ve kıdemli teminatsız notlarını 'BB'den 'BB-'ye indirdi.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (TT)

Fitch, TT'nin LT FC ve LC IDR'lerini 'B+'dan 'B'ye ve kıdemli teminatsız notunu 'B+/'RR4'ten 'B'/'RR4'e düşürdü.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

Fitch, Tcell'in LT FC IDR'sini 'B+'dan 'B'ye ve kıdemli teminatsız notunu 'B+'/'RR4'ten 'B'/'RR4'e düşürdü. IDR'deki Görünüm Negatif.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT)

Fitch, Türk konut geliştiricisi Emlak Konut'un LT FC ve LC IDR'lerini 'B+'dan 'B'ye düşürdü. Görünümler Negatif.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ (AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ)

Fitch, Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin (Aydem Yenilenebilir Enerji) LT FC IDR'sinin notunu 'B+'dan 'B'ye düşürdü. IDR'deki Görünüm Negatif.

RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (RGY)

Fitch, Türk emlak şirketi RGY'nin Görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize edildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. (PETKİM)

Fitch, Petkim Petrokimya Holdings A.Ş.'nin (Petkim) LT FC IDR'sini 'B+'dan 'B'ye düşürdü.

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TÜPRAŞ)

Fitch, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (Tüpraş) LT FC ve LT LC IDR'lerini 'B+'dan 'B'ye düşürdü. Görünümler Negatif.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (SASA)

Fitch, Sasa'nın LT FC IDR'sini 'B' olarak teyit etti ve Görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etti.