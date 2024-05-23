Kredi ödemelerini yapmamıştı... Demirören'den dev satış!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:18

Güncelleme: 23.05.2024 - 09:21

Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazetenin de sahibi olan Demirören Holding, yayın grubuna ait bazı binaları Ziraat Bankası'na devretti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; 2018 yılında Doğan Holding'den 916 milyon dolara satın alınan Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazete için Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çeken Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası'na devretti.

Doğan Holding'e ait çok sayıda gazete ve televizyon kanalını satın alan Demirören Holding, bu satın alma için ödediği bedelin tamamına yakınını Ziraat Bankası'ndan temin ettiği kredi ile karşılamıştı.

Aradan geçen süreçte uzun yıllar boyunca Ziraat Bankası'na hiçbir ödeme yapmadığı belirtilen Demirören Holding kamuoyunda tartışmalara neden olurken, geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda taksitlerin anlaşılan şekilde ödendiği belirtildi.

AVM DENİZBANK'A, MATBAA ARSASI BAYKAR'A SATILDI

Yıllık 70 milyon dolar olan taksit ödemeleri için Taksim'in merkezi İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM'yi Denizbank'a satan şirketler grubu, geçtiğimiz yıllarda KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul Esenyurt ilçesindeki 61.5 dönüm yüzölçümüne sahip matbaa tesisi arsasını 816.6 milyon liraya insansız hava aracı üreticisi Baykar'a sattığını duyurmuştu.

HÜRRİYET'E AİT BİNALAR ZİRAAT BANKASI'NA DEVREDİLDİ

Son olarak Demirören Holding, Ziraat Bankası'na olan kredi borcunun 70 milyon dolarlık bu yılki ödemesinin bir kısmını karşılamak için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya sattı.

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ne toplam 1.287.922.000,00 TL (Bir milyar iki yüz seksen yedi milyon dokuz yüz yirmi iki binTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."