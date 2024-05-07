'Eylem Tok' sansürü Demirören'i karıştırdı: Genel müdürün çağrısına muhabirden rest!

DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ın karşılaştığı ‘Eylem Tok’ baskısıyla başlayan süreç devam ediyor. Muhabir Altıntaş, DHA Genel Müdürü Celal Korkut’un yayımladığı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:37
'Eylem Tok' sansürü Demirören'i karıştırdı: Genel müdürün çağrısına muhabirden rest!
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Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur C.'nin bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazası, Demirören'i karıştırdı. 

Haberi yazan DHA muhabiri Rojda Altıntaş'ın olayın haberleştirilmesi sürecinde Demirören ailesi tarafından baskıya maruz kaldığını açıklaması üzerine DHA Genel Müdürü Celal Korkut bir açıklama yayımladı.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

"Meslektaşım Rojda Altıntaş'ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim. Kendisine üzüleceği veya baskı altında hissedeceği bir durum olmadığını, bilakis haberi tüm yönleriyle takip edip yayınlamaya devam edeceğimizi söylerdim. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum."

Korkut'un bu açıklamasına Rojda Altıntaş şu cevabı verdi:

"Her şeyden haberiniz vardı. Başka ses kayıtları veya görüntüler olup olmadığını merak ediyorsunuz. Bu sebeple her şeye rağmen DHA’nın resmî hesabından beni işe çağırmak zorunda bırakılmışsınız, ne kadar üzücü. Ancak işe dönmeyeceğim."


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