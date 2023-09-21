Kredi ve ticari kredi faizlerinde üst limit belli oldu

Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:48

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:52

Hafize Gaye Erkan başkanlığında dördüncü kez toplanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası PPK politika faizini piyasanın ortalama beklentisi doğrultusunda 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası dört ayda ise 21.5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

ÜST LİMİTLER ARTTI

Dünya Gazetesi'nin aktardığı habere göre, bankanın faiz kararı sonrası kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,71'e yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,76’ya yükseldi.

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’den yüzde 4,02’ye yükseldi.

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3’ten yüzde 69,3'e yükseldi.

İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 43,8’den yüzde 53,9’a yükseldi.