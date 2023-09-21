Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro'da son durum...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Döviz kurunda hareketlilik yaşanıyor. İşte dolar ve Euro'da son durum...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:15
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro'da son durum...
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Hafize Gaye Erkan başkanlığında dördüncü kez toplanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasada ortalama beklentisi doğrultusunda 500 baz puan artışla yüzde 30'e yükseltti.

Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası dört ayda ise 21.5 puanlık faiz artışı yaptı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL önceki kapanışın ardından güne yükselişle başlayarak 27,06'dan işlem gördü. Euro/TL ise önceki kapanışın hemen altında 28,81'den satıldı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından döviz kurunda sınır yükselişler yaşandı.

Dolar/TL saat 14.15 itibariyle yüzde yüzde 0,55 artışla 27,21 TL seviyesine yükseldi. Euro/TL ise aynı dakikalarda yüzde 0,52 yükselişle 28,96 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.


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