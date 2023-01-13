Kredilerini ödemeyen Demirören, medyadan çekiliyor: Tosyalı ‘havuz’a girecek iddiası!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 06:43

AKP, Doğan Grubu’nu almak için Ziraat Bankası’ndan 675 milyar dolar kredi kullanan ve bu krediyi ödemediği ortaya çıkan Demirören Grubu’nun yerine yeni bir yandaş sermaye arayışında. AKP’nin 2008’den beri uyguladığı görevlendirmelerle medya sahibi olan Ahmet Çalık, Ömer Faruk Kalyoncu, Ethem Sancak, Hasan Yeşildağ, Yıldırım Demirören’den sonra iddialara göre sırada Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı var.

MEDYA BİNASI ZİRAAT’TE

AKP’nin baskısıyla Doğan Medya Grubu’nun medyadan uzaklaştırılmasının tarihi 2018.

Türkiye’nin en büyük medya el değiştirmesi olarak tanımlanan satışla tüm grup Demirören’e 675 milyon dolara satılıyor. Kredinin ise iki yıl ödemesiz olarak Ziraat Bankası’ndan verildiği ortaya çıkıyor.

2021’de ise Demirören Grubu’nun krediyi ödemediği iddiaları ortaya atılıyor. Ticari sır iddiasıyla uzun süre gizlense de sonunda kredinin hiç ödenmediği açıklanıyor. Kamuoyunda ortaya çıkan tepkiler üzerine Ziraat Bankası borçlarını tahsil etmek üzere önce Bağcılar’daki medya binalarına el koyuyor daha sonra da bugün hâlâ bölge halkının hâlâ direndiği Kemerköy’deki yeşil alan olan arazilere el koyuyor.

AKP’nin şimdi diğer medya satışlarında yaşandığı gibi görevlendirdiği Demirören’i kurtarma çabaları var. Hürriyet gibi güçlü bir markadan vazgeçilemeyeceği için Demirören’in yerine yeni bir yandaş sermayedar aranıyor. Her ne kadar “medya ile ilgilenmediğini” söylese de bu tanıma en yakın isim Fuat Tosyalı.

Bugün demir çelik devi olan Tosyalı son yıllardaki hızlı büyümesi ile dikkat çekiyor. Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi olan Fuat Tosyalı’nın son dönemdeki yatırımları arasında Ethem Sancak’ın yarım bıraktığı BMC ile Zonguldak’ta entegre bir yatırım olarak düşünülen Filyos Limanı var. Bu konuda en yakın desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alıyor.

Tosyalı Hürriyet Grubu’nun yeni sahibi olur mu? Seçim sonucu bunun yanıtını verecek en önemli gerçek olacak!

ADIM ADIM ELE GEÇİRME

- AKP’nin iktidar olduğu 2003’ten itibaren kendi medyasını yaratmak için attığı ilk adım Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Sabah-ATV grubunun 2008’de kamu bankası kredisi katkısıyla iktidar yakını Çalık grubuna satılması oldu.

- Toplam 1.1 milyar dolara satılan Sabah-ATV grubu için Halkbank ve Vakıfbank’tan 375’er milyon dolar olmak üzere toplam 750 milyon dolar kredi sağlandı.

- Ancak sanayi yatırımları olan Çalık, borçlarını ödeyemez duruma gelince grup Aralık 2013’te Kalyon Grubu’na geçti.

- Kalyon Grubu’nun sahibi Ömer Faruk Kalyoncu Erdoğan’ın damadı eski Hazine Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ile birlikte 2014’te Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kurdu.

- TMSF’nin elinde bulunan diğer grup ise Cem Uzan’ın kurtuğu Star Medya Grubu idi. 24 televizyonu ve Star gazetesi daha sonra da Akşam gazetesi Ethem Sancak’a satıldı.

- Sancak gazetelerini satarak, medya sahipliği görevini 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı olan Hasan Yeşildağ’a satarak bitirdi. Bugün Zeki Yeşildağ’ın yönettiği grupta Star gazetesi kapatıldı.