Demirören Grubu kredi borcu karşılığında Bağcılar’daki mülkleri Ziraat'e devretti
Demirören’in Ziraat Bankası’ndan kullandığı 750 milyon dolar kredi ile sahip olduğu içinde medya binalarının bulunduğu toplam 58 bin 830 metrekare alan Ziraat GYO’ya geçiyor. İki parselin tahmini değeri ise 4 yıl önce alınan kredinin anaparasının 3’te 1’i dahi etmiyor.
Doğan Medya iştiraklerini satın almak için 2018’de Ziraat Bankası’ndan kredi kullanıp borçlarını ödemediği için bazı varlıklarını devreden Demirören Grubu, son olarak dün Bağcılar’daki 30 yıllık medya binasını da Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretti.
Böylece Demirören Grubu’na ait Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu Bağcılar’daki binalar Ziraat Bankası’na geçti. Doğan Holding’e ait medya varlıkları ile bunların bulunduğu binaları Ziraat Bankası’ndan kullandığı 750 milyon dolarlık kredi ile alan Demirören’in bu krediyi ödeyip ödemediği halen bilinmiyordu. Bankanın “ticari sır” diyerek açıklama yapmaktan kaçındığı kredinin ödenmediği ise KAP’a yaptığı açıklamasıyla teyit edildi.
Toplamda 58 bin 800 bin metrekare alanın arsa olarak metrekare fiyatı 60 bin ila 80 bin TL arasında değişiyor. En yüksek metrekare fiyatı ile arsaların toplam bedeli 4 milyar 640 milyon TL ediyor. Mevcut kur ile hesaplandığında 249 milyon dolar ediyor. Bu da 750 milyon dolarlık kredinin 3’te 1’i dahi etmiyor. 2018’de dolar kuru yaklaşık 5.29 TL’ydi. Sadece dolar kurunda oluşan TL farkı 10 milyar TL’yi buluyor.
Ziraat GYO’nun açıklamasında, mülkiyeti Ziraat Bankası’nda bulunan Bağcılar’daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandığı kaydedildi.
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