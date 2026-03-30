Kremlin’den Trump’a 'Küba' resti: 100 bin tonluk tanker ambargoyu geçti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’nın enerji alanındaki rolüne dikkat çeken Peskov, "Rusya, Avrupa dahil olmak üzere tüm dünya pazarlarına güvenilir bir enerji kaynağı olmaya devam etmeye hazırdır" dedi.

KÜBA’YA PETROL SEVKIYATI GÜNDEMDE

Peskov, Küba’ya ulaşan Rus petrol tankerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, sevkiyatın ABD ile Rusya arasında yürütülen temaslarda da gündeme geldiğini ifade etti.

Küba’nın zorlayıcı abluka koşulları altında enerji ihtiyacına dikkat çeken Peskov, "Rusya, bu konuda kenara çekilmemeyi ve Kübalı dostlarımıza gerekli yardımı sunmayı görev olarak görüyor" diye konuştu.

SEVKIYATLAR SÜRECEK MESAJI

Rusya’nın Küba’ya petrol sevkiyatını sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, "Çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ABLUKASINA RAĞMEN SEVKIYAT

ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukaya rağmen, Rusya’ya ait bir tankerin ülkeye ham petrol teslim etmesine izin verildiği belirtilmişti.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise 100 bin ton petrol taşıyan insani yardım tankerinin Küba’ya ulaştığını duyurmuştu.

ABD’DEN GÜMRÜK VERGİSİ KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak’ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret başlıklarında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Trump, 30 Ocak’ta "ulusal acil durum" ilan ederek Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına imkân tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Donald Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesine yönelik görüşmelerin başlatıldığını açıklamış, Küba tarafı ise bu iddiayı yalanlamıştı.