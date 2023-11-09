Kripto para piyasalarda son durum: Bitcoin bir kez daha zirve tazeledi! 1 Bitcoin ne kadar oldu?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:09

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:09

İlk etapta 37.000 dolar bölgesinden ret alsa da oldukça güçlü gözüken Bitcoin an itibariyle 36.700 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. 1 Bitcoin'in değeri 1.049.999 TL'ye yükseldi. Ethereum da 1.925 dolar düzeyinde fiyatlanıyor. Bitcoin dominasyonu dünkü güçlü yükseliş hareketi ile artarken Ethereum başta olmak üzere altcoinlerde ciddi bir potansiyel gözüküyor. Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak'ın aktardığına göre, Bitcoin’in bu bölgelerde bir miktar daha durulması halinde altcoinlerde yeni bir yükseliş hareketi devreye girebilir. Özellikle Ethereum’da 2.000 dolar seviyelerini kısa sürede görebileceğimizi düşünüyoruz.

Teknik olarak güçlü bir trend bölgesini zorlayan Bitcoin için 36.500 dolar - 37.000 dolar arası direnç bölgesi konumunda. Şu an için oldukça güçlü fiyatlanan Bitcoin’in bu bölgeyi aşıp aşamayacağını bugün izleyeceğiz. Ek olarak yükselişin birincil sebebi olarak SEC’in Grayscale spot Bitcoin ETF’i başlatacağı söylentileri olarak yorumlanıyor. Şu sıralar piyasaya ciddi miktarda Tether (USDT) girişleri gözlemleniyor. Para girişleri haberin doğruluğunu nispeten doğrular nitelikte gözüküyor ancak kesin bir teyitten henüz söz edemiyoruz. Günlük hacimlerde 50 milyar dolar bölgesi tekrar aşıldı ve günlük yüzde 20’nin üzerinde yükseliş gözükmekte. Toplam piyasa değeri ise 2022 ekim ayından bu yana en yüksek değerde yer alıyor.

Bu gelişmelerle birlikte güçlü altcoinlerde pozitif seyir devam ederken sırasıyla KAN, CRO, CEEK, DAO ve BSV yüzde 30 ila yüzde 70 arasında yatırımcılarına kazandırarak günün öne çıkan kripto paraları oldular.