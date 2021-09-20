Kripto para piyasalarında son durum! Bitcoin ne kadar oldu (20 Eylül 2021)

Bitcoin sakin geçen bir hafta sonunun ardından sabaha karşı sert düştü. Dünyanın en büyük kripto parası yüzde 4.5 değer kaybederken, Ethereum'daki düşüş yüzde 6'yı aştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 09:22
Kripto para piyasalarında son durum! Bitcoin ne kadar oldu (20 Eylül 2021)
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ABD Doları'nın güçlenmeye devam etmesiyle kripto paralar haftaya düşüşle başladı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.5 düşüşle 45.780 dolara kadar geriledi. Ethereum ise yüzde 6.2 gerileyerek 3.206 dolara, Cardano (ADA) ise yüzde 7.5'lik düşüşle 2.18 dolara indi.

Bitcoin aslında 48.000 dolar civarında sakin bir haftasonu geçirmişti.

Ancak TSİ 5.20 civarında Asya merkezli işlemlerin etkisiyle 47.400 dolar seviyesinden bir anda hızlı bir düşüşe geçti. Gün boyunca bu düşüşün ne kadar kalıcı olduğu, yatırımcının tepki alımı yapıp yapmayacağı takip edilecek.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 91'i dolar bazında değer kaybı yaşadı.


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