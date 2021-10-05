Kripto para piyasalarında son durum! Bitcoin ne kadar oldu? (5 Ekim 2021)

05 Ekim 2021 Salı, 11:24

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün 50 bin doları yakalamaya çalışıyor. Geçtiğimiz gün, 47 bin dolar seviyesine tekrar geri çekilmişti.

Saat 08.40 itibarilye Bitcoin yüzde 3.2 ile yükselişe geçti. Fiyatı 49 bin 406 dolara yükselen BTC gece saatlerinde 50 bin doları zorladı. BTC'nin piyasa hakimiyeti de yüzde 41.49'a çıktı.

Ethereum’un ise fiyatı binde 7 artış gösterdi ve 3 bin 389 dolar oldu. Ripple’ın artışı sınırlı kaldı. XRP'nin fiyatı yüzde 1.6 yükselerek 1.05 dolar seviyelerine geldi.

Dogecoin uzun süredir beklediği yükselişi gerçekleştirerek fiyatı yüzde 10.7 arttı ve 24 cent oldu.