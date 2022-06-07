Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin yeniden 30 bin doların altında (7 Haziran 2022)
Haftanın ikinci gününde Bitcoin, Ethereum, Avalance gibi kripto paralar yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte kripto parada son durum...
Tahvil getirilerindeki yükseliş küresel piyasalarda risk iştahını baskılarken kripto varlık piyasasında da fiyatları aşağı çekti. Bitcoin yeniden 30 bin doların altına geriledi.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Kripto piyasasında riskler devam ederken yukarı yönlü hareket için bir başka girişim daha sonuçsuz kaldı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin yüzde 7,1 gerileyerek 30 Mayıstan bu yana görülen en düşük seviye olan 29 bin 209 doları test etti. Ethereum ise yüzde 7,3 oranında düşüş kaydederek 1.725 seviyesine geldi. Avalance yaklaşık yüzde 9,3 değer kaybetti.
Düşüş hareketi, Bitcoin’in tekrar yukarı tırmanarak 31 bin dolara gelmesinden bir gün sonra gerçekleşti.
GlobalBlock Analisti Marcus Sotiriou'ya göre bazı yatırımcılar kripto paranın yükselmek için daha fazla yeri olduğunu düşünüyordu, fakat 31 bin 500 ila 32 bin dolar arasında “önemli bir dirençle” karşılaştı.
Kripto para platformu B2C2’in bir notunda Adam Farthing ve Colin Howe, "Piyasa can çekişiyor. Yukarı yönlü bir katalizör olmadan mevcut hissiyatın devam etmesi olasılığı yüksek gözüküyor. Ani bir kırılma ile fiyatların daha düşük seviyeleri test etme riskiyle beraber belli bir aralıkta kalması muhtemel" ifadelerini kullandı.
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