Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (27 Mayıs 2022)
Sabitkoinlerinden Terra'nın çöküşünün etkileri devam ediyor. Kripto piyasasının tamamında düşüş sürerken De-Fi bağlantılı tokenlardaki değer kaybı daha büyük oldu.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Merkeziyetsiz finansın (De-Fi) en büyük deneylerinden birini destekleyen blok zincir ekosistemlerinden Terra sabitkoininin çöküşü hali hazırda ayı piyasasına girmiş olan kripto piyasasındaki düşüşün daha da büyümesine neden oldu.
KRİPTO PİYASASIYLA İLGİLİ ENDİŞELER ARTTI
Terra yetkililerinin yeni bir blok zincirle tekrar hayata geçirme planlarına rağmen De-Fi dünyasının geri kalan kısmı çok ikna olmuşa benzemiyor. Bunun yanında Ethereum’u daha enerji verimli hale getirecek süreçte yaşanan bir hata da kripto piyasasıyla ilgili endişelerin artmasına neden oldu.
Ether Cuma günü Asya piyasasında yüzde 5,3 değer kaybederek 1729 dolara gerilerken, ikinci en büyük kripto paranın bu yıl için değer kaybı da yüzde 53’e ulaştı. Ayı piyasasından çıkıldığına dair bir izlenmiş oluşması için Ethereum’un 2000 doların üstünde işlem görmesi gerektiği değerlendiriliyor.
De-Fi sistemiyle bağlantılı olan Avalanche, Solana ve Polkadot gibi tokenlar da Cuma günü yüzde 5 ila 8 arasında değer kaybetti.
Bitcoin ise 28007 dolara kadar düşmesi sonrası güvenli liman olarak kalarak düşüşünü yüzde 1,8 ile sınırlandırdı. Yine de en büyük pazara sahip kripto para önceki haftalarda paralel hareket ettiği riskli varlıklardan Perşembe günü ayrıştı. ABD’de hisseler bu yılın en düşük seviyesinden toparlanmaya başladı.
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