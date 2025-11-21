Kripto para piyasasında deprem: Bitcoin'de kayıp derinleşiyor!

Kripto para piyasası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamıştı. Piyasalardaki gerilemenin başlıca nedeni, yapay zekâ sektörüne yönelik artan endişelerin teknoloji hisselerinde küresel bir satış dalgası yaratması oldu. Bitcoin ve Ethereum, yüksek teknoloji değerlemeleri konusundaki kaygıların devam etmesi ve Federal Rezerv’in kısa vadeli politika gevşemesine yönelik beklentilerin azalmasıyla ayların en düşük seviyelerine geriledi.

BITCOIN'DE KAYIPLAR SÜRÜYOR

Kripto paralar içinde en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 10’a yakın değer kaybıyla bir günde 8.312 dolar düşerek 81.488 dolara geriledi. Öğlen seansında 13.32 itibarıyla 82.407 dolarda bulunuyor. Bitcoin, tam bir yıl önceki seviyesinin de altına inerek yıllık kaybını yüzde 15’e çıkardı.

ETHEREUM DEĞER KAYBI YAŞIYOR

Altcoinler arasında yer alan Ethereum da düşüş eğilimini sürdürüyor. Ethereum, yüzde 11’e yakın değer kaybıyla 2.663 dolara geriledi. Öğlen seansında 13.32 itibarıyla 2.703 dolarda işlem görüyor.

ANALİSTLERDEN UYARI

IG’de piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin’deki düşüş hakkında, "Eğer bu, genel olarak risk algısıyla ilgili bir hikaye anlatıyorsa, o zaman işler gerçekten çok çirkinleşmeye başlayabilir ve şu anki endişe bu" değerlendirmesinde bulundu.

Sycamore ayrıca, "Piyasa biraz yerinden oynamış, biraz parçalanmış, biraz kırılmış gibi hissediyor, aslında, çünkü o satış dalgasını yaşadık" ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİNDE BÜYÜK KAYIP

CoinGecko’ya göre, son altı haftada tüm kripto paraların toplam piyasa değerinden yaklaşık 1,2 trilyon dolar silindi. Dijital varlık araştırma şirketi CryptoQuant, çarşamba günü yayımladığı haftalık kripto raporunda, "Bitcoin piyasa koşulları, mevcut boğa döngüsünün Ocak 2023’te başlamasından bu yana en büyük düşüşte" dedi.

REKOR ZİRVEDEN HIZLI GERİLEME

Bitcoin’deki düşüş, ekim ayında 120 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşan yükselişin ardından sert ve hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bu yükselişte, küresel çapta kripto varlıklara yönelik olumlu düzenleyici değişiklikler de etkili oldu.

Analistler, piyasanın geçen ay yaşanan rekor kripto çöküşünün izlerini taşıdığını, panik satışları ve düşük likiditenin sert dalgalanmalara yol açtığını ve kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar dolardan fazla tasfiye yaşandığını belirtiyor.

SATIŞLAR DİJİTAL VARLIK ŞİRKETLERİNİ ETKİLEDİ

Bu yıl halka açık dijital varlık şirketlerinde yaşanan patlamanın ardından gerçekleşen satış dalgası, şirketlerin yükselen fiyatlardan faydalanarak bilançolarında kripto paraları satın alıp tutmasıyla yatırımcıların hisse senedi fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

KURUMSAL HİSSELERDE DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR

Kurumsal Bitcoin birikiminin simgesi olan Strategy hisseleri, bu hafta yüzde 11 düşüşle bir yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Japon rakibi Metaplanet ise haziran ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 80 değer kaybı yaşadı.