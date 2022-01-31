Kripto para platformundan milyar dolarlık yatırım
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, bilgisayar korsanlarının saldırılarına karşı sigorta fonu oluşturdu.
Binance, kripto para işlem platformlarının bilgisayar korsanlarının saldırılarına uğramalarına, ele geçirilmelerine karşı 1 milyar dolar büyüklüğünde sigorta fonu oluşturdu.
Binance CEO'su Changpeng Zhao yaptığı bilgilendirmede, "Binance olarak her zaman kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledik ve bugün Binance Güvenli Varlık Fonu kullanıcıların siber saldırılar gibi istenmeyen olaylara karşı etkin şekilde korunmalarını sağlıyor" dedi.
DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRMİŞTİ
Kripto para piyasaları, geçtiğimiz çarşamba günü faiz kararı sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üzerinde şahin bir tonda mesajlar vermesiyle düşüş eğilimine girdi.
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