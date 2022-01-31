Son dakika | Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda
Son dakika haberi | Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en iyi perfomansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. 6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1,1 artarak 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayının başında 2021 yılı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak belirlenmişti. TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı.
Akaryakıt fiyatları, enflasyon ve geçen ay dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle, Ankara'da benzinin litre fiyatı 14,12 TL olurken, İstanbul'da 14,05, İzmir'de 14,13 TL olarak satılmaya başladı.
Aynı dönemde Ankara'da ortalama 14,34 liradan motorinin litresi İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de 14,34 liradan satışa çıkıyor.
KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞE ARTIYOR
Ukrayna sınırında 100 binin üzerinde bir askeri yığınak bulunduran Rusya’nın ülkeyi işgal edeceğine dair beklentiler enerji tedarik zincirini alt üst edeceği endişelerini artırıyor. Pentagon’a göre Moskova sınırdaki asker sayısını hafta sonu artırmaya devam etti. Kriz bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşülecek.
YENİ ZAMLAR GELEBİLİR
Doların 13.50-13.60 TL civarındaki yatay seyrini sürdürmesi ile birlikte uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi yeni zamların gelme ihtimalini doğurdu.
Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı bugün 6 haftalık yükselişin üzerine yüzde 1,1 artarak 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Batı Teksas Petrolü geçen hafta yüzde 2 yükselerek 88 dolara yaklaştı.
Bu yükselişte halihazırda var olan arz endişelerine yenilerinin eklenmesi etkili oldu.
ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ
Sıkılaşan küresel piyasalarla Ocak ayı boyunca artışına devam eden petrol için önde gelen bankalar ve petrol şirketleri varil başına fiyatın yakında 100 doları geçebileceğini belirtiliyorlar.
Chevron’un CEO’su Mike Wirth Cuma günü Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada pandemini etkilerinden sıyrılan petrol talebinin üretimden daha hızlı arttığını belirterek yine de bunun tek etken olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasının da piyasaları ürküttüğünü kaydetti.
“Birkaç yıl önce bu tip olaylar emtia piyasalarını pek etkilemezdi ama artık etkiliyor gibi görünüyor” diyen Wirth artan petrol fiyatları için de, “Önümüzdeki aylarda 100 dolar ve üstünü görmemiz oldukça mümkün” yorumunu yaptı.
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