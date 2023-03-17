Kripto paralarda olumlu rüzgâr sürüyor: Bitcoin kritik seviyeyi aştı! (17 Mart 2023)

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:45

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:55

ABD borsaları dün, bankacılık krizlerinin etkileriyle negatif açılışlarının ardından hisseleri büyük oranda düşen First Republic Bank’a 11 büyük bankanın 30 milyar dolarlık destek sağlamasıyla pozitif kapanışlar yaptı.

ABD HAZİNE BAKANI YELLEN: BANKACILIK SİSTEMİMİZ SAĞLAM

Hazine Bakanı Yellen’ın bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirtmesiyle Nasdaq yüzde 2.5, S&P500 yüzde 1.8 yükselişle günü kapattı.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz'un derlediği bilgilere göre, Kriptolar para piyasasına da yansıyan bu yükselişlerle birlikte Bitcoin güne yüzde 5 civarında artışla başlarken, Ethereum’da yüzde 4’lük bir yükseliş gözlemleniyor.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin yüzde 5 yükselişle 26 bin 400 dolar Ethereumda yüzde 4'lük artış ile 1730 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinlerde ise yüzde 3 civarında artışlar mevcut.

Kripto piyasasının toplam değeri yüzde 2.6’lık bir artış göstererek psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1.08 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Bitcoin’in dominasyonu yükselişine devam ederek yüzde 46.3, Ethereum dominasyonu ise yüzde 19,3 seviyelerinde yer alıyor.

ABD'DE İŞSİZLİK BAŞVURULARI DÜŞTÜ

Ayrıca dün ABD’den gelen İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi 192 bin seviyelerine gerileyerek işgücü piyasasındaki olumlu seyri devam ettirdi. Küresel piyasaların odağında ise ECB vardı. ECB beklentilere paralel 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan Lagarde şahin söylemlerle enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceğini açıkladı. Piyasalarda önümüzdeki hafta gelecek olan FED’in faiz kararının da ECB ile aynı kararlılıkla ilerleyeceği yönünde görüşler arttı. Şu anda piyasalarda FED’in 25 baz puanlık faiz artışı yapacağına dair beklentiler yüzde 80 oranında.