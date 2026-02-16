Kripto piyasasında kayıp sürüyor: 2 trilyon dolar buharlaştı!

Lider kripto varlık Bitcoin, üst üste dördüncü haftayı da kayıpla tamamlayarak yüzde 2,6 geriledi. Cumartesi günü test ettiği 71 bin dolar seviyesine yaklaşma denemesi kalıcı olmadı. Haftanın ilk işlem gününde Bitcoin yüzde 0,15 düşüşle 68 bin 766 dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum yüzde 1,1 yükselişle 1980.41 dolar seviyesine çıktı.

BİTCOİN ZİRVEYE GÖRE YÜZDE 40’TAN FAZLA GERİLEDİ

Bitcoin, ekim ayında yaklaşık 127 bin dolar seviyesinde kaydettiği zirveden bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetti. Kripto veri platformu CoinGecko verilerine göre, aynı dönemde kripto para piyasasının toplam değeri de yaklaşık 2 trilyon dolar azaldı.

TEKNİK SEVİYELERDE KRİTİK EŞİK

IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin’in 58 bin 239 dolar seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalmasının toparlanma olasılığını canlı tuttuğunu belirtti. Sycamore, söz konusu seviyenin iki hafta önce korunabildiğini hatırlatarak, olası bir yükselişte 73-75 bin dolar bandının ilk güçlü direnç bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.