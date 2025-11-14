Kripto piyasasında sert düşüş: Bitcoin kritik seviyeye geriledi!

Bitcoin fiyatındaki düşüş, haftanın son işlem gününde de devam ediyor. 126 bin 272 dolarlık zirveden yüzde 22 değer kaybettikten sonra 4 Kasım’da ilk kez ayı piyasasına giren Bitcoin, bugün mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

BITCOIN VE ETHEREUM'DA GER İLEME

Bitcoin fiyatı 96 bin 908 dolara kadar gerilemesinin ardından, şu sıralarda düne göre yüzde 1 düşüşle 97 bin 812 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatı da yüzde 0,59 düşüşle 3 bin 161 dolara geriledi.

KRİPTO YATIRIMCILARI FED’İN ADIMLARINI İZLİYOR

Kripto yatırımcıları için en büyük soru, Fed’in bundan sonra ne yapacağı olurken, Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar yatırımcıları tedirgin ediyor. Gözler, federal kapanmanın sona ermesinin ardından açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerine çevrilmiş durumda.

BOR ÇLANMA MAL İYETLERİ RİSKLİ VARLIKLARI ETKİLİYOR

Verilerin Fed’in gelecek ay faizleri sabit tutma ihtimalini güçlendirmesi beklenirken, Bitcoin ve diğer kripto paralar üzerinde baskı yaratabileceği öngörülüyor. Borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, riskli varlıklar tahvil ve mevduat gibi faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hâle geliyor.