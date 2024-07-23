Kripto piyasasında Türkiye zirvede yer alıyor

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:27

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:27

Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire, 2024’ün ilk yarısında en güvenilir 6 borsadaki verileri kullanarak küresel kripto alım satım işlemlerine yönelik bir rapor yayınladı.

Rapora göre, küresel kripto alım satım hacmi yılın ilk yarısında 108 trilyon Dolarla 2022’deki seviyesinin yüzde 90 üzerinde kalmayı başardı.

Türkiye en yüksek işlem hacminin görüldüğü ikinci ülke olurken; listenin başında 2 trilyon Dolarlık hacimle Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

Rapora ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Son aylarda merkezi borsalardaki kripto işlem hacimlerinde yavaşlama görülse de 2024’ün ilk yarısı kriptonun geniş adaptasyonuna kanıt oluşturdu. Türkiye ise söz konusu dönemde dünyanın en çok kripto işlemi yapılan ikinci ülkesi olarak, yeni teknolojilere duyduğu ilgiyi küresel ölçekte bir kez daha ortaya koydu” dedi.

TÜRKİYE’NİN İŞLEM HACMİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Rapor, Avrupa’nın küresel işlem değerinin yüzde 37,32’sini oluşturarak, kripto ticaretinde lider konumda olduğunu vurguladı. Asya’nın aldığı pay ise yüzde 36,17 olarak açıklandı. Türkiye, küresel kripto alım satım hacmi bakımından ABD’den sonra ikinci sıraya yerleşerek Asya ve Avrupa’nın kriptodaki liderliğine katkıda bulundu.

2024’ün ilk yarısında Türkiye’deki kripto işlem hacminin 1 trilyon doları aştığı tahmin edildi. Öte yandan başka bir raporda, İstanbul’un küresel çapta ‘Kriptoya hazır şehirler’ listesine dahil olduğu görüldü.

Rapordaki tahminlerin Türkiye’deki kripto yatırımcılarının dijital varlık yatırımları için her ay bin 352 Dolar ayırdığını gösterdiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Ülkemiz, kripto sektörü açısından, yeni teknolojilere, finansal ürün ve hizmetlere duyulan yoğun ilginin somutlaştığı bir pazar olma özelliği taşıyor. Türkiye’deki her vatandaş tasarruflarını en doğru şekilde değerlendirebilmek için bir risk uzmanına ve portföy yöneticisine dönüştü. Türkiye kripto pazarının yerleşik oyuncularından Gate.TR olarak, bu bilincin yalnızca İstanbul gibi büyük şehirlerle sınırlı kalmaması ve daha geniş kesimlere yayılması için elimizi taşın altına koyuyoruz” diye konuştu.

KRİPTO PARA TURU İLE KRİPTO BİLİNCİ FARKLI ŞEHİRLERE TAŞINIYOR

Türkiye’de aktif faaliyete başladıkları günden bu yana dijital görünürlüğe olduğu kadar yerel temaslara da önem verdiklerini dile getiren Kafkas Sönmez, “Sahada, kanaat önderleriyle, basınla, yatırımcılarla, öğrencilerle bir araya gelmeye verdiğimiz önceliğin en güncel örneği, temmuz ayında başlattığımız Kripto Para Turu 2024. Mardin’de gerçekleştirdiğimiz ilk buluşmayı, İzmir’de düzenleyeceğimiz yenisi izliyor. İzmir, dinamik ortamı, yerel kripto toplulukları, genç nüfusu ve öğrenci yoğun demografisiyle blokzincirine, Web3’e ve dijital varlıklara en çok ilgi duyabilecek şehirlerin başında geliyor. Öğretim Görevlisi Nurullah Dündar’ın rehberliğinde, Türkiye’nin her bölgesinden bir şehirde kriptoya ilgi duyan vatandaşlarımızla hem akademik hem de güncel bir kripto yolculuğuna çıkacağız. Gate.TR ürün ve hizmetlerini tanıtarak blokzincirine dair soru işaretlerini ülke çapında gidermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca blokzinciri ve Web3 alanında çalışmak isteyenlere rehber olmak amacıyla kurulmuş Dynamo Community ile beraber, yalnızca yatırımcılarla değil, Web3 geliştiriciliği veya Web3 odaklı pazarlama gibi alanlarda kariyer inşa etmek isteyen öğrencilerle ilk topluluk buluşmamızı da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE KRİPTO'NUN GELECEĞİ AÇISINDAN OLDUKÇA UMUTLUYUZ"

İstanbul’un 13-14 Ağustos tarihlerinde bölgenin en büyük blokzinciri ve Web3 odaklı etkinliklerden birine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Her yıl düzenlediği ses getiren etkinliklerle Türkiye’nin kripto potansiyelinin küresel lige tanıtılmasında önemli bir rol oynayan Istanbul Blockchain Week 2024’ün sponsorları arasında yer alan Gate.TR olarak, bu yıl daha da geniş bir kapsamla hazırlanan zirve için heyecanlıyız. IBW 2024’te Glassnode, Consensys, Crystal gibi şirketlerin yetkililerinin de katılımıyla, küresel kripto ve blokzinciri devlerinin ortak ev sahipliğinde özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Türkiye’de kriptonun potansiyeline temelden inanan genç ve dinamik ekibimizle, IBW 2024 boyunca ülkemizin bu küresel başarılarını daha da ileri taşımak için attığımız adımları uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. Yasal çerçevenin de netleşmesiyle Türkiye’de kriptonun geleceği açısından oldukça umutluyuz.”