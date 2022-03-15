Kritik dolar tahmini: Fed tarihi düşüşü işaret ediyor

15 Mart 2022 Salı, 14:42

ABD Merkez Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası’na dayandırılan veriler, doların FOMC’nin önceki 4 sıkılaştırma döngüsünde ortalama yüzde 4.1 gerilediğini gösteriyor.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçtiğimiz 9 ayda yüzde 7’den fazla yükseldi. Bu dönemde dolar 31 para biriminden 29’u karşısında değer kazandı.

ABD ekonomik büyümesindeki iyileşme ve enflasyondaki yükselişle faiz artış beklentilerinin artması dolar rallisinde etkili oldu.

"DÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"



BloombergHT'nin haberine göre, Commonwealth Bank of Australia Stratejistleri, “Tarih, FOMC’nin sıkılaşma dönemlerinin özellikle ilk aşamasında doların yükselmekten ziyade düştüğünü gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

Stratejistler, yatırımcıların faiz artışını küresel büyümede iyileşme göstergesi olarak değerlendirdiğini ve bu dönemde genelde emtia ve Asya para birimlerinin dolar karşısında yükseldiğini belirtti.

Bloomberg’in anketine katılan 88 ekonomistin tümü Fed’in 2 gün sürecek toplantısının ardından yarın faiz artırmasını bekliyor. Yılın tamamında toplam 7 faiz artışı fiyatlanıyor.

DAHA FAZLA YÜKSELİŞ

Ancak dolarda yükseliş bekleyenler de var. Fed’in yarın akşam beklenenden daha şahin tonda söylemi dolarda yukarı yönlü etkiye neden olabilir. Melbourne’deki Capital.com’dan Brian Gould yüksek getirili para birimlerinin orta vadede ilgi çekici olabileceği ve dolarda daha fazla yükseliş görülebileceğini belirtti.