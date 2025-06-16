Kritik gün yaklaşıyor: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Haftanın en önemli gündemi, perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı olacak. İş dünyasından gelen faiz indirimi talepleri artarken, İsrail-İran gerilimi ekonomideki riskleri yükseltti.

TCMB'nin haziran toplantısında bir haftalık repo faizini sabit tutması ve faiz koridorunun üst bandında indirime gitmesi bekleniyor. Banka, geçtiğimiz yılın sonunda yüzde 50 olan politika faizini aralık, ocak ve şubat aylarında 750 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sürecinde tutuklanması sonrası Türk Lirası'ndaki yıkıcı değer kaybını önlemek için faiz artıran TCMB, politika faizini yüzde 46’ya yükseltti. Piyasalar, perşembe açıklanacak karara odaklanırken uzmanlar faizlerin sabit kalmasını öngörüyor.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 15 kurumdan 10’u politika faizinin yüzde 46 seviyesinde bırakılacağını tahmin ediyor. Diğerleri ise 100 ila 350 baz puan arasında indirim bekliyor. Üst bantta ise yüzde 49’dan 47,5’e düşüş öne çıkıyor.

Uzmanlar, faiz indirimlerinin temmuz ayından itibaren başlamasını bekliyor. İndirimin en az 2026 ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans anketinde 23 ekonomistin çoğunluğu faizin sabit tutulacağını belirtti. Medyan beklenti yüzde 46 seviyesinde. Yıl sonu politika faizi medyanı ise yüzde 35,50 olarak öngörülüyor.

BLOOMBERG HT ANKETİ

Bloomberg HT anketine katılan 22 kurum haftalık repo faizinin yüzde 46 seviyesinde kalmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi medyan tahmini yüzde 35 olarak belirtildi.

UZMAN YORUMLARI

HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy, bankanın faiz oranlarında değişiklik yapmayacağını belirtti. Deniz Yatırım ise, “Riskli bölge koşulları ve fiyatlama kırılganlıkları nedeniyle TCMB’nin faiz koridorunda aceleci davranmayacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Bank of America, gıda enflasyonundaki gerileme ve çekirdek mal fiyatlarının duraklaması nedeniyle temmuz ayında 200 baz puan faiz indirimi beklediğini açıkladı. Banka, haziranda faiz indirimi için henüz erken olduğunu ve üst bandın takip edildiğini kaydetti.