Kritik seviyeden döndü: Altın fiyatlarında yeni yükseliş dönemi mi başlıyor? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları, salı günkü sert düşüşün ardından çarşamba günü hafif bir toparlanma gösterdi. Yatırımcılar, altının yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesini alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Piyasaların odağında ise bu hafta açıklanacak ABD özel sektör istihdam ve PMI verileri bulunuyor.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE Spot altın, yüzde 0,6 artarak ons başına 3 bin 963 dolar seviyesine çıktı. Altın, salı günü doların güçlenmesiyle yüzde 1,5’ten fazla değer kaybederek 30 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 950 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTINDA DA YÜKSELİŞ VAR Ons altındaki artışın etkisiyle gram altında da yükseliş gözlendi. Gram altın yüzde 0,6 oranında değer kazanarak 5 bin 363 TL seviyesinde işlem görüyor.

FED’İN FAİZ ADIMLARI MERAK KONUSU ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta faiz oranlarını düşürmüş, Başkan Jerome Powell ise bu yıl içinde yeni bir faiz indirimi beklenmediğini belirtmişti. CME’nin FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, aralık ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 69 olarak fiyatlıyor. Powell’ın açıklamaları öncesinde bu oran yüzde 90’ın üzerindeydi.

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) bazı ekonomik verilerinin gecikmesi bekleniyor. Buna rağmen Fed yetkilileri ekonomik görünümde farklı görüşler dile getirirken aralık toplantısı öncesi tartışmaların artacağı tahmin ediliyor.

PİYASALAR GÖZÜNÜ ADP VE PMI VERİLERİNE ÇEVİRDİ Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporu ve ISM imalat dışı PMI verilerini bekliyor. Bu verilerin, faiz oranlarının geleceği konusunda yeni ipuçları sunabileceği değerlendiriliyor.

Faiz oranlarının düşük kaldığı ve ekonomik belirsizliğin arttığı dönemlerde getiri sağlamayan altın genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

ALTIN ZİRVE SONRASI YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ Altın, 20 Ekim'de ons başına 4 bin 381 dolar ile tarihi zirvesine çıkmıştı. Ancak bu tarihten itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kaybı yaşadı.

ÇİN’İN VERGİ ADIMI TALEBİ ZAYIFLATABİLİR Çin, cumartesi günü bazı altın perakendecileri için uzun süredir uyguladığı vergi muafiyetini kaldırarak dünyanın en büyük altın tüketici piyasasında talebi zayıflatabilecek yeni bir adım attı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Spot gümüş yatay seyirle 47,10 dolar seviyesinde kalırken, platin yüzde 0,9 düşüşle 1521,30 dolar, palladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1384,51 dolar seviyesinde işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 366 TL

5 bin 366 TL Çeyrek altın: 8 bin 962 TL

8 bin 962 TL Cumhuriyet altını: 35 bin 740 TL

35 bin 740 TL Ons altın: 3 bin 966 dolar