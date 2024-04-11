Kritik veri açıklandı! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Nisan 2024 döviz fiyatları

ABD'de açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dün yükseliş eğilimi gösteren Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 32,29 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 34,68'den satılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:50
Kritik veri açıklandı! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Nisan 2024 döviz fiyatları
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Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye indi.

Öte yandan Fed'in yayımlanan son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 32,30'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10:45 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,29 civarından işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Euro/TL 34,68'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışının hemen üzerinde 105,2 seviyesinde bulunuyor.

FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, ECB'nin bugünkü toplantısında faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.


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