Kritik veri açıklandı: Gram altında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 10 Nisan 2024 altın fiyatları...

ABD enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Varlık fiyatlarında hareketlililer görülürken altının ons fiyatı geriledi. Gram altın zirve tazeledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:24
Kritik veri açıklandı: Gram altında yeni rekor! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 10 Nisan 2024 altın fiyatları...
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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi. Böylece ABD enflasyonu martta beklentileri aştı. 

Enflasyon şubatta yıllık yüzde 3,2 olarak tahminleri aşmış, bu da Fed’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu.

ABD enflasyonunun açıklanmasıyla beraber saat 16:20 itibarıyla ons altının fiyatı Foreks piyasalarında 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ise gram altın 2 bin 564 liradan alıcı bularak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Çeyrek altın 4 bin 192 liradan Cumhuriyet altını da 17 bin 246 liradan alıcı buluyor.


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