Kritik veriler açıklandı: Altın rekor üstüne rekor kırdı!

Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons altın, ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından yeniden rekor tazeledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi, Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gösterdi. Saatlik ortalama kazançlar artarken, haftalık çalışma süresi sabit kaldı. İşsizlik oranı beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

ALTINDA REKOR YENİDEN KIRILDI

Ons altın 3 Eylül Çarşamba günü 3.578 dolara yükselerek rekor tazeledi. Kritik veri öncesinde sabah seansında 3.558 dolarda hareketlenen ons altın, istihdam rakamlarının ardından 3.592 dolara çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Gram altın da veriden hemen sonra 4.765 liraya yükselerek rekor kırdı.

EURO VE DOLAR/TL PİYASALARI

Dolar/TL kuru veriden önce 41,24 lira seviyesindeydi ve veri sonrası 41,25 lirada dengelendi. Euro/TL ise 48,50 seviyesine çıkarak rekorunu tazeledi. EUR/USD paritesi 1,17500 seviyesine ulaştı.

ABD BORSALARI REKOR KIRDI

ABD borsalarında da yükselişler yaşandı. Nasdaq 23.778 puana, S&P 500 6.553 puana ve Dow Jones 45.595 puana çıkarak yeni rekorlar kırdı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

Zayıf gelen istihdam verileri, 17 Eylül’deki Fed toplantısında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Piyasalar, 25 baz puanlık indirim ihtimalini fiyatlamaya başladı.