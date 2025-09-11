Kritik veriler öncesi dolar yükselişte!

ABD'de enflasyon verilerinin ağustos ayında hızlanması beklenirken, dolar diğer para birimleri karşısında mütevazı bir yükseliş kaydetti. Piyasalar, açıklanacak verilerin yanı sıra Fed'in faiz indirimi beklentilerini de yakından izliyor.
Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler, Ağustos ayında enflasyonun yıllık bazda temmuz ayındaki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 2,9’a yükselmesini öngörüyor. Commerzbank’tan Michael Pfister, enflasyonun beklenenden yüksek çıkma riskine rağmen, Fed’in 17 Eylül’de 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini belirtti.
Bu süreçte Euro 1,16-1,18 dolar aralığında yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 yükselerek hafif artış gösterirken dolar/TL yüzde 0,11'lik artışla 41,29 seviyesinde seyrediyor.