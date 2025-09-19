Kritik veriler yayımlandı: Türkiye’de kurulan şirket sayısı geriledi!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyurdu. Buna göre ağustosta kurulan şirket sayısı önceki aya göre düşerken kapanan şirket sayısında da gerilemeler kaydedildi.

KURULAN VE KAPANAN ŞİRKETLERDE DEĞİŞİM

Ağustosta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,2, kooperatif sayısı ise yüzde 25,3 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 34,6, kooperatif sayısı yüzde 27,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 geriledi.

Geçen yılın aynı ayına göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 artarken, şirket sayısı yüzde 0,7, kooperatif sayısı yüzde 43,8 azaldı. Kapanan şirketlerde ise yüzde 5,2 artış, kooperatiflerde yüzde 36,1 artış, gerçek kişi ticari işletmelerinde ise yüzde 10,3 azalış kayıtlara geçti.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Ağustos ayında 81 ilde şirket kuruluşu gerçekleşti. Kurulan 9 bin 328 şirket ve kooperatifin yüzde 87,6’sını limitet şirketler, yüzde 11,1’ini anonim şirketler, yüzde 1,3’ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,7’si İstanbul, yüzde 10,7’si Ankara, yüzde 6,4’ü ise İzmir’de kuruldu.

Kurulan şirket ve kooperatiflerin sektörel dağılımında 2 bin 930’u ticaret, 1.324’ü inşaat, 1.124’ü imalat sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinden 654’ü inşaat, 382’si toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, 83’ü imalat sektöründe yer aldı.

KAPANAN ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER

Kapanan şirket ve kooperatiflerden 662’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıt ve motosiklet onarımı, 270’i imalat, 171’i inşaat sektöründe oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 407’si toptan ve perakende ticaret, 156’sı inşaat, 101’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Ağustosta 118 kooperatif kuruldu; bunların 87’si konut yapı, 16’sı işletme, 7’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyet başladı.

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLER

Kurulan 826 yabancı ortak sermayeli şirketin 28’i İran, 27’si Türkmenistan ortaklıydı. Bu şirketlerin 81’i anonim, 745’i limitet statüsünde faaliyet gösteriyor. Sektörel dağılımda 585’i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 220’si inşaat, 193’ü idari danışmanlık alanında yer aldı. Yabancı ortak payı toplam sermayenin yüzde 79,2’sini oluşturuyor.

2025’in ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalarak 71 bin 224 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,1 artışla 18 bin 482’ye yükseldi.