Kriz çiftçiyi gübresiz ekime mahkum etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolardaki yükseliş TL'yi vurdu. Maliyetlerin artmasından dolayı ilk gübresiz ekimini gerçekleştiren Tarık Kureş, "Maddiyat olarak işin içinden çıkamadık" dedi.
Dolardaki sert yükselişin ardından TL'deki değer kaybı devam ediyor. Artan maliyetler yurttaşın cebini yakıyor.
Artan üretim maliyetleri yüzünden Gaziantep'in Araban ilçesinde ilk gübresiz ekimini gerçekleştiren çiftçi Tarık Kureş cumhuriyet.com.tr'ye konuştu. Maliyetlerin artmasından şikayetçi olan Kureş, fiyatları geçen seneyle karşılaştırdığında maliyetler arasında uçurum olduğunu dile getirirken, "Bu sene 9 ton gübre 117 bin lirayken benim daha önce attığım gübre 27 bin liraydı. Aldığım fiyata yüzde 500 artış oldu" dedi.
"AYNI VERİMİ ALMAK İMKANSIZ"
Bin dönüm arazisi olduğunu ama bu yıl ancak 250 dönüme ekebildiğini ifade eden Kureş, şöyle devam etti:
"Tohum 7 bin TL, gübre 13 bin TL, mazot 10 bin TL. Maddiyat olarak işin içinden çıkamadık o yüzden gübresiz ektik. İki ekim arasında aynı verimi almak imkansız."
"HAYALDİ GERÇEK OLDU"
CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntüleri paylaştı. İktidarın sloganıyla olaya tepki gösteren Kalkan şöyle devam etti:
"Görüntüler Gaziantep'in Araban ilçesinden. Belki sözlü söylense inanmazsınız diye; çiftçi dostlarımız videoya çekmişler. Bu muhtemelen yıllardan sonra bir ilktir: çiftçi buğdayını gübresiz ekiyor. Ne diyordu sizin meşhur slogan; 'Hayaldi, gerçek oldu' hayaldi, sayenizde gerçek oldu"
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