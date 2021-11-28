Çiftçi İbrahim Kaya serbest bırakıldı: 'Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçinin boğazını sıkmakta'

28 Kasım 2021 Pazar, 17:12

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kaya'nın tahliye sürecini anlattı. Sivaslı Tarım Kredi Kooperatifi Müdiresi ile görüştüğünü, nöbetçi savcı ve hakimlerin de gerekli kararı alarak Ankara'ya tutukluluğunun kaldırılması ile ilgili yazı gönderdiğini, avukatların Kaya'yı cezaevinden çıkarmak üzere açık cezaevine gittiğini söyledi.

"BU TAZYİK TUTUKLAMASINDAN DOLAYI 90 GÜN İÇERİDE KALIRSA EKİM YAPAMAYACAK"

Yalım şunları söyledi:

"Avukat arkadaşlarımız İbrahim Kaya'yı tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkaracaklar. Ben buradan İbrahim Kaya'nın ailesine ve tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Şu anda ekim ayındayız, çiftçilerimizin ekmesi gerekiyor. Çünkü toprak bu 15 gün içerisinde ekilmezse, çiftçilerimiz ürününü alamayacak. Bu tazyik tutuklamasından dolayı 90 gün içeride kalırsa kesinlikle ekim yapamayacak. İbrahim kardeşimize 'geçmiş olsun' diyeceğiz inşallah."

"BUGÜN BU ADALETSİZLİĞE ÇÖZÜM BULABİLDİK AMA BİNLERCE MAĞDUR VAR"

Avukat Yağmur Kerimoğlu, tahliyenin ardından Ankara Açık Cezaevi önünde İbrahim Kaya ile birlikte şu açıklamayı yaptı:

"Zar zor geçinen çiftçilerimize verilen kredi de fahiş faiz oranlarıyla geri istenmekte. İstendiği yetmiyormuş gibi bu borçları ödeyemeyen çiftçilerin traktörleri gasp edilmekte, bu da yetmiyormuş gibi eşleriyle birlikte tazyik hapsine zorlanmaktalar. Müvekkilimin hem eşi tazyik hapsine zorlandı hem de üç çocuğu açıkta kalmaya zorlandı. Bugün belki bu adaletsizliğe çözüm bulabildik ama kendisi gibi binlerce mağdur var. Umarım bu sorun kökünden çözülür ve bu mağduriyetler en kısa zamanda giderilir."

“BENİM GİBİ BİNLERCE ÇİFTÇİ HACİZ KISKACINDA, FAİZ TERÖRÜYLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI”

Çiftçi Kaya ise, "Tarım Kredi Kooperatifi, yüzde 71 faiz ile çiftçinin boğazını sıkmakta. Benim gibi binlerce çiftçi haciz kıskacında, faiz terörüyle baş başa bırakıldı. Devletten, yetkili mercilerden bunun bir an önce halledilmesini istiyoruz" dedi.