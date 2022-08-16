'Kriz Kahini'nden ekonomi için korkutan 2 seneryo

16 Ağustos 2022 Salı, 12:56

'Kriz kahini' olarak da tanınan dünyaca ünlü ekonomist, New York Üniversitesi profesörü Nouriel Roubini,ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uyguladığı onlarca yılın en agresif parasal sıkılaştırma politikası göz önüne alındığında Amerikan ekonomisinin varacağı muhtemel iki nokta olduğunu söyledi. Bunları ekonomide sert iniş veya sürekli olarak yüksek seyreden enflasyon olarak açıkladı.

Ünlü ekonomist Roubini, dün Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, “Enflasyonu gerçekten yüzde 2'ye doğru çekmek için Fed’in faiz oranları yüzde 4'ün, benim görüşüme göre yüzde 4,5-5'in, çok üstüne çıkmalı” ifadelerini kullandı.

"HER İKİ DURUMDA..."

Ünlü ekonomist Roubini, “Bu gerçekleşmezse enflasyon beklentileri boşa çıkacak. Olursa da sert bir iniş yaşayacağız. Her iki durumda da ya sert bir iniş olacak ya da enflasyon kontrolden çıkacak” dedi.

Fed'in hazirandaki politika toplantısından sonra yayımlanan faiz oranlarına yönelik tahminleri faizin bu yıl sonunda yüzde 3.3'e, 2023 sonundaysa yaklaşık yüzde 3,8'e ulaşacağını gösteriyor. Roubini, oranları göz önüne alarak bunun yeterince şahin bir duruş olmadığını belirtti.

Ünlü ekonomist, yüzde 3,8'lik faiz oranına sahip olunsa bile yüzde 8'lik enflasyonun, hedefin hâlâ çok üstünde olduğunu ve kademeli olarak düştüğünü ifade etti. Piyasaların bir dönüş beklediğini söyleyen Roubini, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmesinin “hayal” olduğunu dile getirdi.