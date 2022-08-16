ABD'li şarkıcı Jksola'nın Ankaralı Namık parçası ile dansı gündem oldu
ABD'li şarkıcı Jksola, Ankaralı Namık şarkısıyla ettiği dansı sosyal medya hesabından paylaşarak gündem oldu.
Ünlü müzisyen Jksola’nın sosyal medyada hesabında paylaştığı görüntü gündem oldu.
Jksola yayınladığı videoda, Ankaralı Namık’ın şarkısı eşliğinde dans ettiği görüldü.
Çocuğuyla beraber dans ettiği görülenJksola’nın videosu milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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