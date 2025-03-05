Donald Trump yeni sistemini dünyaya dikta ediyor! İşte madde madde alınan kararlar...

TRUMP GÜMRÜK VERGİLERİNİ DAHA DA ARTIRACAK

Trump’ın tarifelerine karşılık 3 ülke de misilleme önlemleri alacaklarını açıklarken, bu durum ticaret savaşı endişelerini körükledi. Trump yönetimi yetkilileri Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "uyuşturucu savaşının" parçası olduğunu savunurken ticaret politikasıyla ilgili yeni tarifeler için 2 Nisan’ı işaret etti.

Trump, ülkelerin misilleme yapması durumunda gümrük vergilerini daha da artıracağını belirtti. ABD’nin toplam ticaretinin yüzde 40’ından fazlasını yaptığı Kanada, Meksika ve Çin'e uygulanan tarifeler, yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık ticareti riske atıyor.