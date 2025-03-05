Donald Trump yeni sistemini dünyaya dikta ediyor! İşte madde madde alınan kararlar...
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni tarifelerle küresel ticaret gerilimini yükseltti. Bu adımlar, ticaret savaşına dair endişeleri artırdı ve ülkeler, karşılıklı misillemelerde bulunacaklarını duyurdu. Trump, gümrük vergilerinin daha da artırılabileceği uyarısında bulunurken göreve geldiği günden itibaren alınan tüm kararlarsa madde madde listelendi.
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gündemde tuttuğu tarife tehditlerini hayata geçirerek küresel ticaretteki gerilimi artırdı.
ABD yönetimi, düzensiz göç ve uyuşturucu madde akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. 4 Mart itibarıyla yürürlüğe giren bu kararın yanı sıra Çin mallarına uygulanan tarifeler yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı.
TRUMP GÜMRÜK VERGİLERİNİ DAHA DA ARTIRACAK
Trump’ın tarifelerine karşılık 3 ülke de misilleme önlemleri alacaklarını açıklarken, bu durum ticaret savaşı endişelerini körükledi. Trump yönetimi yetkilileri Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "uyuşturucu savaşının" parçası olduğunu savunurken ticaret politikasıyla ilgili yeni tarifeler için 2 Nisan’ı işaret etti.
Trump, ülkelerin misilleme yapması durumunda gümrük vergilerini daha da artıracağını belirtti. ABD’nin toplam ticaretinin yüzde 40’ından fazlasını yaptığı Kanada, Meksika ve Çin'e uygulanan tarifeler, yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık ticareti riske atıyor.
TRUMP'IN HAMLELERİ KÜRESEL ENFLASYONU ETKİLEYEBİLİR
Trump’ın politikaları yakından izlenirken, ekonomistler bu agresif hamlelerin küresel enflasyonu tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. PIIE analizine göre, bu tarifelerin ABD’deki hanehalkına yıllık maliyetinin 1.200 doları aşması bekleniyor.
AEI kıdemli uzmanı Steven Kamin, tarifelerin enflasyonu artırırken ekonomik daralmaya yol açabileceğini belirtti. Enflasyon üzerindeki doğrudan etkinin 0,50 ila 0,75 puan arasında olması beklenirken, artan belirsizliklerin enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceği ifade ediliyor.
Kamin, gümrük tarifelerinin ABD-Meksika-Kanada anlaşmasının feshine işaret ettiğini ve üç ülke arasındaki ekonomik iş birliğini zayıflatacağını dile getirdi. Ancak, otomobil sektöründeki kaosun, Meksika ve Kanada’ya yönelik tarifelerin hafifletilmesine yol açabileceğini öngördü.
ABD Başkanı Trump'ın fitilini ateşlediği küresel ticaret geriliminde 20 Ocak'tan bu yana yaşanan önemli gelişmeler şöyle:
20 OCAK
- Beyaz Saray, ticaret politikası önceliklerinin ana hatlarının belirlendiği "Önce Amerika Ticaret Politikası Genelgesi"ni yayımladı ve federal kurumlara 1 Nisan'a kadar haksız ticaret uygulamalarını inceleme talimatı verildi.
1 ŞUBAT
- ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanırken, söz konusu tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe gireceği bildirildi. Kararnamede, söz konusu ülkelerin misilleme yapmayı seçmesi halinde tarifelerin artırılabileceği aktarıldı.
- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı. Trudeau, uygulamanın alkollü içki, meyve suyu, sebze, parfüm, giyim, ayakkabı, ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, kereste, plastik gibi ürünleri kapsayacağını kaydetti.
- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararı karşısında, Ekonomi Bakanı'na Meksika'nın çıkarlarını korumak amacıyla, tarife ve diğer ekonomik önlemleri içeren "B planının" uygulanması için talimat verdi.
2 ŞUBAT
- Çin yönetimi, Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı tedbirler alacağını ve Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağını bildirdi.
3 ŞUBAT
- ABD Başkanı Trump Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıkladı.
- Trump, Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin de sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında 30 gün süreyle durdurulacağını bildirdi.
4 ŞUBAT
- ABD'nin 1 Şubat'ta açıkladığı Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 10 oranındaki gümrük vergisi yürürlüğe girdi.
- Çin yönetimi, Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Ülkenin, ABD'den ithal edilen aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına da yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği bildirildi.
- Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyurdu.
- ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alındı.
- Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
10 ŞUBAT
- ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzaladı. ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız uygulanacak tarifelerin 12 Mart'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.
13 ŞUBAT
ABD Başkanı Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı. Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız" dedi. Trump, KDV'nin bir tarife olarak değerlendirileceğini ifade ederek, ülkeler tarafından sağlanan sübvansiyonlara da bakılacağını kaydetti.
14 ŞUBAT
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulaması halinde buna derhal karşılık verileceğini bildirdi.
21 ŞUBAT
- ABD Başkanı Trump, Amerikan şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından getirilen vergilere karşı tarifeler dahil olmak üzere karşılık verici adımların değerlendirilmesine yönelik bir karara imza attı.
- Trump, Çin'in ABD'nin teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, ham madde ve diğer stratejik sektörlerine yatırım yapmasını kısıtlamaya yönelik bir kararı da imzaladı.
25 ŞUBAT
- ABD Başkanı Trump, Ticaret Bakanlığına bakır ithalatına yönelik soruşturma başlatma talimatı veren bir kararname imzaladı.
4 MART
- ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik bir ay süreyle askıya alınan yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri yürürlüğe girdi.
- Çin'e mevcut tarifelere ek yüzde 10 gümrük vergisi getiren kararnamede yapılan değişiklikle de bu ülkeye yönelik ek tarife oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.
- Çin yönetimi, ABD'nin Çin'den ithal tüm ürünlere yönelik gümrük tarifesi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararına karşı, bu ülkeden ithal belirli tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getirirken ABD'li şirketlere yaptırımlar açıkladı.
- ABD'den kanatlı hayvan ile arpa, mısır ve pamuk gibi tarım ürünlerinin ithalatına yüzde 15, soya fasulyesi, domuz eti, dana eti, meyve, sebze ve süt ürünleri ithalatına ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceği bildirildi. Yeni gümrük tarifelerinin 10 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.
- Çin ayrıca aralarında savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin de olduğu ABD'li 15 firmayı "ihracat kontrol listesine" ekledi. 10 ABD firması da Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışı ve askeri işbirliği rolü olduğu gerekçesiyle "güvenilmez varlık listesine" alındı. Söz konusu firmaların Çin'de yatırım yapması ve Çinli şirketlerle her türlü alışverişi yasaklandı.
- Öte yandan şubatta varlık listesine alınan ABD'li biyoteknoloji firması Illumina'nın geliştirdiği genetik dizileme araçlarının Çin'e ihracatı yasaklandı.
- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlattığını belirterek, ülkenin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı.
- Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtti.
- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD'nin gümrük vergilerine, tarife ve tarife dışı tedbirlerle karşılık vereceklerini, söz konusu tedbirleri pazar günü açıklayacağını aktardı.
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