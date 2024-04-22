'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Migros'tan ve Carrefour'dan Patiswiss ürünleri kararı!
Migros, sosyal medya üzerinden bir tüketiciyi "Karşında dev Migros ve biz varız" ifadeleri ile tehdit eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Patiswiss’in ürünlerini mobil uygulamadan kaldırdı.
Sosyal medyada bir kullanıcının “küflü çikolata” paylaşımı sebebiyle Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu tarafından tehdit edilmesinin ardından Migros, Patiswiss ürünlerini mobil uygulamasından kaldırdı.
Migros’un ardından Carrefour da Patiswiss ürünlerini raflardan ve internet sitesinden kaldırdı.
Ankara merkezli çikolata fabrikası Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, tehdit ettiği sosyal medya kullanıcısına "Karşında dev Migros ve biz varız" şeklinde ifadeler kullanmış, marka karalama davası açacağını da ima etmişti.
Tunaoğlu daha sonra da paylaşımını silmişti.
FİRMA HAKKINDA "VERGİ" İDDİASI
Öte yandan Patiswiss adlı çikolata markasının son 3 buçuk yılda 250 milyon dolar ciroya ulaştığı ancak neredeyse hiç vergi ödemediği öne sürüldü.
Patiswiss firmasının ödediği düşük vergiler gündem oldu: pic.twitter.com/8F0Gd94oNI— denetle! (@denetlecomtr) April 22, 2024
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