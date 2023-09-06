Migros da furyaya katıldı yapay zeka asistanı ŞefGPT

Yayınlanma: 06.09.2023 - 13:54

Güncelleme: 06.09.2023 - 21:47

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yemek tarifleri, pişirme püf noktaları ve mutfak gereçleriyle ilgili önerileri sunan ŞefGPT, detaylı alışveriş listeleri de oluşturabiliyor. Ayrıca besin değerleri hakkında bilgiler veriyor ve kişiselleştirilmiş menüler hazırlıyor.

Kullanıcıların hayatı kolaylaştıracak mutfak önerileri ve tüyoları saniyeler içerisinde paylaşan ŞefGPT ile Migros Whatsapp hattı üzerinden 7/24 sohbet edilebiliyor.

Migros müşterileri, ŞefGPT ile diledikleri yemek tariflerine hızlı bir şekilde ulaşabilirken, detaylı alışveriş listelerini oluşturabiliyor. Besin değerlerinin yanında sağlıklı ve bilinçli beslenme konusunda bilgiler sunan ŞefGPT, yemek davetleri için kişiselleştirilmiş menüler de hazırlıyor.

Migros’un Whatsapp hattında yer alan yapay zeka tabanlı dijital asistanı ŞefGPT, önümüzdeki dönemde kişisel alışveriş alışkanları ve aktif kampanyalar doğrultusunda da ürün önerilerinde bulunacak ve kullanıcılara özel çeşitli avantajlar sunacak.