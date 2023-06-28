Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj istisnasının uzatılması Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kur Korumalı Mevduat hesapları için stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.
Karar ile birlikte vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsinden açtıkları mevduat hesaplarında tutmalarına teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek.
Döviz Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 25’e çıkarılırken Kur Korumalı Mevduatlara ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar stopaj istisnası uygulanacak.
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