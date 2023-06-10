Kur Korumalı Mevduat yükü patladı!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının devlete maliyeti gün geçtikçe kabarıyor. Geçtiğimiz ay 200 milyar liraya ulaştığı belirtilen maliyet son “dolar atağı” ile daha da yükselirken KKM’ye 1 milyon TL yatıranın Hazine’ye yükü yaklaşık 180 bin lira oldu.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “KKM zenginlere devlet kasasından sermaye aktarımı yapılan bir sistem haline gelmiştir” dedi.

Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“BDDK verilerine göre yılbaşında 1 trilyon 370 milyar lira olan KKM hesaplarındaki tutar haziran ayında 2 trilyon 533 milyar lirayı geçti. KKM’de 1 trilyon liradan fazla artış ekonomi için çok ciddi risk barındırıyor. Çünkü döviz kurundaki her artış Hazine’ye ve devlet bütçesine ek maliyet getirmektedir. Üç ay önce yüzde 20 faizle 1 milyon liralık KKM hesabı açtıran bir kişiye üç aylık vade sonunda 50 bin lira faiz ödenmesi gerekirken KKM sistemi yüzünden 180 bin lira daha Hazine’den para ödenmektedir. Böylece toplamda üç aylık faiz kazancı 230 bin lirayı bulmaktadır.”

(Vehbi Bakırlıoğlu)



"HALKA YÜKLENDİ"

Bakırlıoğlu, KKM ile zaten normal faizin çok çok üzerinde faiz ödendiğine dikkat çekti. Bu bedelin de halkın sırtına yüklendiğini kaydeden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“KKM zenginlere devlet kasasından sermaye aktarımı yapılan bir sistem haline gelmiştir. Bütçeye çok büyük yük getirmektedir ve sürdürülebilir değildir. Bu sistemden bir parası olanlar kâr etti, bir de bankalar. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç,’ Kâğıt üzerinde faiz düşmüş fakat gerçekte faizler kat kat artmış. Bu şekilde faizler düşüyor mu yoksa artıyor mu cumhurbaşkanına sormak lazım. Sermaye aktarımına ve yüksek faize dayalı bir sistem haline gelen KKM sisteminden bir an önce vazgeçilmelidir. Yoksa bu anlamsız faiz sisteminin yıkımı da çok ağır olacaktır.”