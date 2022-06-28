Kur Korumalı Mevduat ile altı aylık kazanç yüzde 49
CHP TBMM grubunun ekonomi raporunda, kur korumalı mevduatın (KKM) devlete olan maliyeti örneklerle açıklandı.
Buna göre örneğin 24 Aralık 2021’de 1 milyon lirasıyla KKM hesabı açan biri 24 Haziran 2022’de parasını 1 milyon 489 bin lira olarak geri aldı. Faiz olarak ödenen 489 bin liranın 70 bin lirasını banka, 419 bin lirasını ise Hazine veya Merkez Bankası ödedi.
Raporda, açıklanmamakla birlikte Merkez Bankası’nın da mayıs sonuna kadar 10 milyar TL KKM için ödeme yaptığının tahmin edildiğine dikkat çekildi.
Yine geçen mart ayında (24 Mart) açılan ve geçen hafta (24 Haziran) vadesi dolan KKM’lerin üç aylık net getirisi ise yüzde 17.2 oldu.
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