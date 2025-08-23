Kur Korumalı Mevduat sona erdi: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin, "Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

''KOŞULLU BİR YÜKÜMLÜLÜK...''

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL'ye (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

NEBATİ DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI

Kur Korumalı Mevduat, Mehmet Şimşek'ten önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dönemini kapsayan 21Aralık 2021 yılında uygulamaya koyulmuştu.

Kur koruma, Türk Lirası mevduatlarının koruma altına alındığı bir finansal yöntem olarak tanımlanıyor. Bu yöntemde TL mevduatları döviz kuruna sabitlenir ve kurdaki olası dalgalanmalardan korunma yöntemi olarak uygulanmıştı. Yatırımcıların dövize yönelmesinin önüne geçmeyi amaçlayan bu uygulamanın enflasyon yükünü ağırlaştırdığı eleştirileri yapılmıştı. Şimşek göreve başladığı 2023 yılından bu yana 'rasyonel' politikalara dönüş kapsamında KKM'nin azaltılarak sonlandırılması gerektiğini savunmuştu.